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Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE JENATÖRLE SUYA ELEKTRİK VEREREK BALIK AVLAYAN ALİ YILDIZ (SOLDA) İLE CABİR ÇATAL (SAĞDA) HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 26.07.2020, 09:17
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaçay Nehri’nde jeneratör ile balık tutmaya çalışırken suya temas eden iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal’ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız ve Çatal’ın cansız bedenleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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