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Jeneratör hırsızları yakalandı
Gaziantep’te 3 iş yerinden jeneratör çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Asayiş 10.10.2022, 18:15
Gaziantep’te 3 iş yerinden jeneratör çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen jeneratör hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.