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Jeneratör hırsızları kamerada
Gaziantep’te 3 iş yerinde jeneratör çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
Asayiş 10.10.2022, 18:11
Gaziantep’te 3 iş yerinde jeneratör çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
Gaziantep’in Şehitkamil İlçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen jeneratör hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.