JASAT’tan Başkent’te 12 nokta operasyon

Ankara’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 16-22 Mart tarihleri arasında 12 operasyon gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında 16-22 Mart tarihleri arasında 12 nokta operasyon gerçekleştirildi. İlk olarak 17 Mart tarihinde Bala ilçesi Hanburun Mahallesi’nde bir işletmeden hırsızlık olayına ilişkin icra edilen operasyonda, JASAT tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

21 Mart tarihinde Sincan ilçesi Temelli Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, tarım araçlarından çalınan 500 kilogram demir malzeme ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.S., M.K. ve K.S. adlı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

10 Şubat 2015 tarihinde Polatlı ilçesi Eskikarsak Mahallesi’nde bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayı hakkında JASAT tarafından yapılan incelemelerde, olay yerinde bulunan delillerden yola çıkılarak E.D. adlı şahıs tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

13 Mart tarihinde Çamlıdere ilçesi Aluçdağı Kös Yaylası’nda bir işletmeden hırsızlık olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

20 Temmuz 2017 tarihinde Haymana ilçesi Yukarısebil Mahallesi’nde ilköğretim okulunda gerçekleşen mala zarar verme olayı hakkında JASAT tarafından yapılan incelemede, olay yerinde bulunan delillerden yola çıkılarak Ö.F.E. adlı şüpheli tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

3-15 Mart tarihleri arasında Güdül-Ayaş İlyolu karayolu üzerindeki trafik işaret levhaları ile mahallelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait trafik yön levhası ile muhtelif cins ve ebatlarda 58 adet trafik işaret levhasının çalındığı tespit edildi. Bahse konu olay hakkında JASAT tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarının P.U. ve A.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, farklı tarihlerde 7 kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık olayını işlediklerini de itiraf ettiler. P.U. ve A.K., tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

8 Mart tarihinde Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi’nde bir bahçede gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili JASAT

tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayının M.B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

3 Mart tarihinde Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi’nde bir işletmeden hırsızlık olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayının C.Ç. ve M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

21 Mart’ta Sincan ilçesinde gerçekleşen iş makinası hırsızlığı olayı hakkında JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayını K.S., A.S. ve M.K. adlı şahısların gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

5 Mart’ta Sincan ilçesindeki oto hırsızlığı olayına ilişkin JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.E. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

22 Şubat’ta Mamak ilçesinde bir işletmeden hırsızlık olayı hakkında JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen Ö.K., Ş.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

3 Mart’ta Çubuk ilçesinde gerçekleşen konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan incelemede olayın Ö.P. ve Ü.P. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.