JASAT hırsız baba oğlu araç farından buldu
DENİZLİ’DE GİRDİKLERİ İŞ YERİNDEN YAKLAŞIK 30 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEMENİN YANI SIRA GÜVENLİK KAMERASI KAYIT CİHAZINI DA ALARAK KAÇAN BABA VE OĞLU, JANDARMANIN DEDEKTİFİ OLAN JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT), 500 METRE ÖTEDEKİ KAMERAYA YANSIYAN ARAÇ FARINDAN TESPİT EDEREK GÖZALTINA ALDI.
Denizli’de girdikleri iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki malzemenin yanı sıra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçan baba ve oğlu, jandarmanın dedektifi olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 500 metre ötedeki kameraya yansıyan araç farından tespit ederek gözaltına aldı.
Olay geçtiğimiz ay, Acıpayam İlçesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K. (54) ve oğlu Serkan K. (23) girdikleri iş yerinden 20 çeyrek altın, 6.5 kilogram ayıklanmış ceviz, 1 kol saati, bin lira madeni para ile birlikte, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının kaydedildiği cihazı da yanlarına alarak kayıplara karıştı. Ertesi sabah iş yerine gelen işletme sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi harekete geçti. Olayla ilgili titiz bir çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir aylık çalışma sonucu ekipler, 500 metre ötede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan araç farı üzerine inceleme başlattı.
Araç plakasını ve içinde bulunan şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, şüphelilerin geçtiğimiz ay gerçekleşen hırsızlık olayına karışan şahıslar olduğunu tespit etti. Ardından yakalanarak gözaltına alınan baba ve oğul adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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