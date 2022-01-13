JASAT Elazığ’da bir yılda 428 şüpheliyi yakaladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2021 yılında 386 olayı aydınlatırken, 428 şüpheliyi de yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, 2021 yılındaki başarısı ile halka güven, suçlulara korku verdi. JASAT ekipleri 2021 yılında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucuyla mücadele, terör olmak üzere 386 olayı aydınlatırken, 428 şüpheliyi de yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Elazığ İl Jandarma Komutanlığı olarak Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için 7/24 aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ederek her türlü suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.