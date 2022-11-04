JASAT ekipleri tarafından aranan zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. isimli şüpheli, Eğil ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.