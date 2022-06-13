JASAT ekipleri tarafından 1 ayda 21 suçtan 35 kişi yakalandı

Batman’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir ay boyunca yapılan çalışmalarda 21 suça müdahale edilirken, olaylara karışan 35 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 1-31 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde il genelinde toplam 21 suça müdahale edildiği bildirildi. Meydana gelen olaylara karışan 35 şahsın yakalanarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, 7 şahsın ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.