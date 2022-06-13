banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

JASAT ekipleri tarafından 1 ayda 21 suçtan 35 kişi yakalandı

Batman’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir ay boyunca yapılan çalışmalarda 21 suça müdahale edilirken, olaylara karışan 35 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 13.06.2022, 12:52
JASAT ekipleri tarafından 1 ayda 21 suçtan 35 kişi yakalandı

Batman’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir ay boyunca yapılan çalışmalarda 21 suça müdahale edilirken, olaylara karışan 35 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 1-31 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde il genelinde toplam 21 suça müdahale edildiği bildirildi. Meydana gelen olaylara karışan 35 şahsın yakalanarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, 7 şahsın ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

Yorumlar (0)
19°
açık