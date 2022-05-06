JASAT başkentte 7 faili meçhul suçu ortaya çıkardı

Başkentte işlenen 7 faili meçhul olay Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timi tarafından ortaya çıkarıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından 27 Nisan ile 05 Mayıs tarihleri arasında faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde 7 ayrı suç açığa çıkarıldı.

JASAT ve Jandarma Asayiş Timlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, Haymana ilçesi Kesikkayak Mahallesi’nde güneş enerjisi santralinde 5 bin metre uzunluğundaki kablo hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine S.A., Y.C. ve O.B. adlı şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Eğerlikuzuören Mahallesi’nde gerçekleşen küçükbaş hayvan hırsızlığında ise ekiplerin çalışması sonucu A.A. ve M.Ü. adlı şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesi Turkuaz Mahallesi’nde hayvan hırsızlığı olayı gerçekleşti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlığın A.E. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştiği tespit edilerek gözaltına alındı.

Polatlı ilçesi Basri Mahallesi’nde değeri 8 bin TL olan hayvan kırpma makinasının çalındığı hırsızlık olayında jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayının M.E. isimli şahsın yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesi Ballıkuyu Mahallesi’nde bir inşaat firmasına ait arsanın etrafında çevrili 250 metre uzunluğundaki tel örgü hırsızlığı jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Ü.A.’yı gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde üniversite içerisinde yapımı devam eden hangar içerisinde 135 adet profil demirin çalınması üzerine harekete geçen ekipler B.E. adlı kişi gözaltına alındı.

Polatlı ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde TCDD’ye ait yükleme sahasında 25 cm uzunluğunda ray sabitleme cıvatalarının çalınması olayında jandarma ekiplerinin Ş.D., Ş.D., E.D., ve E.D. adlı kişiler tarafından gerçekleştiği tespit edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, JASAT yedi 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, meydana gelen toplam yedi 7 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.