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JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı

Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

Asayiş 08.08.2022, 11:19
JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı

Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Tespit edilen 17 şüpheliden 10’u yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen olaylarda tespit edilen 7 şüpheli için yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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