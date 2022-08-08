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JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı
Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.
Asayiş 08.08.2022, 11:19
Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Tespit edilen 17 şüpheliden 10’u yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Meydana gelen olaylarda tespit edilen 7 şüpheli için yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.