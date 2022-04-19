JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte malzemelerle yakaladı

Aksaray’da mermer fabrikasından 400 bin TL’lik dinamo motoru ve çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi, fabrika sahibinin ihbarda bulunması üzerine JASAT ekiplerince 4 saatte çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına giren 4 hırsızlık şüphelisi, 400 bin TL değerindeki 15 adet elektrikli dinamo motoru, 2 adet kamera kayıt cihazı ve çeşitli malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden fabrika işletmecisi Mehmet Dinç (50) durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen JASAT dedektifleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından Ahmet K. (22), Necmettin A. (26), Batuhan A. (17) ve Ferhat İ. (17) isimli şüphelilerin peşine düşen JASAT dedektifleri, çok geçmeden şahısların Gülağaç ilçesine gittiklerini belirledi. İlçede boş arazide bulunan bir barakaya operasyon düzenleyen JASAT dedektifleri, 4 şüpheliyi 4 saat içerisinde yakaladı. Barakada yapılan incelemede çalınan malzemelerde ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, ele geçirilen malzemeler ise fabrika işletmecisine eksiksiz olarak teslim edildi.

Çalınan malzemelerini almak için İl Jandarma Komutanlığına gelen fabrika işletmecisi Mehmet Dinç, “Sabah iş yerimize geldiğimizde bazı malzemelerimizin olmadığının farkına vardık. Hırsızlık olayından şüphelendik. Jandarma ekiplerimize haber verdik. Olayla ilgili inceleme başlattılar. 4 saat gibi kısa bir sürede hırsız ve malzemelerimizi bulduklarını haber ettiler. Biz de geldik malzemelerimizi gelip aldık. 350-400 bin TL gibi zararımız vardı, Allah razı olsun jandarmamızdan mağduriyetimizi giderdi. Allah’ım ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Batuhan A. ve Ferhat İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ahmet K. ve Necmettin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.