Japonya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Japonya’nın Tochigi eyaletindeki ormanlık alanda 21 Şubat’tan bu yana süren yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Japonya’nın Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat’ta çıkan yangınla ilgili bugün yerel otoritelerden yapılan açıklamaya göre, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 106 hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangında can kaybı bildirilmezken, dağlık bölgedeki ahşap bir tapınağın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bugün de süren söndürme çalışmalarına farklı bölgelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de yangın söndürme helikopterleri ile çalışmalara katıldığı bildirildi. Ashikaga şehrindeki 305 haneye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını kaydeden yetkililer, bugün itibariyle 5 haneden 7 kişinin bölgede kurulan tahliye merkezlerine başvurduğunu açıkladı.

Hava koşulları zorlaştırdı

Japonya’da Tokyo’nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alan geçtiğimiz Pazar günü alevlere teslim olmuş, yangının aynı gün bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği açıklanmıştı. Aşırı kuru hava nedeniyle yağmur beklenmemesi söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kesin nedeninin tespit edilemediği duyurulmuştu.