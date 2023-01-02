Japonya’daki heyelan felaketinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Japonya’nın Yamagata eyaletinde meydana gelen toprak kayması felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’nın Yamagata eyaletinde bulunan Tsuruoka şehrindeki kırsal bir bölgede 31 Aralık’ta meydana gelen heyelan felaketinde bilanço netleşmeye başladı. Tsuruoka şehrinin yerel yönetiminden edinilen bilgilere göre, 200’ü aşkın itfaiye, polis ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinden oluşan ekibin 30 metre yükseklikte ve 100 metre genişliğinde bir alanda gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları kapsamında yerel saatle 06.50 ve 07.40’ta enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan evlerden 2 kişi yaralı kurtarılmıştı

Tsuruoka şehrinde meydana gelen heyelanda 10 evin yıkıldığı açıklanmış, evlerde yaşayan 22 kişiden 18’inin daha önce yerel otoriteler tarafından yapılan tahliye çağrısı kapsamında evlerini terk etmiş olması daha büyük bir faciayı önlemişti. Yıkılan evlerden kurtarılan hafif yaralı 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kayıp olarak kayıtlara geçen yaşlı bir çifti arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.