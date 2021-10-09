Japonya’daki 5.9’luk depremde bilanço ağırlaşıyor: 43 yaralı

Japonya’da geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya’da 7 Ekim Perşembe günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Japon medyasına yansıyan haberlerde, Tokyo’nun komşu eyaleti Chiba’da meydana gelen ve Kanto bölgesinde paniğe neden olan sarsıntıda 43 kişinin yaralandığı bildirildi. Japonya Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise yerel saatle 22.41’de meydana gelen sarsıntı sırasında ülke genelindeki 75 bin asansörün otomatik güvenlik tedbiri çerçevesinde durduğu belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da 1 hafta içinde benzer şiddette bir sarsıntının meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunarak, halka hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Hayatı felç etti

Japonya’da 7 Ekim’de merkez üssü Chiba eyaleteti olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Tokyo, Saitama ve Chiba eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. Tokyo’nun Adachi bölgesindeki bir yolcu treninin deprem sırasında acil durum freni yaparak raydan çıktığı bildirilirken, dev metropol genelindeki birçok tren seferinin geçici olarak askıya alındığı kaydedilmişti. Kanto bölgesi genelindeki tren hatlarında dün sabaha dek süren güvenlik denetimleri ve onarım çalışmaları nedeniyle tren ve otobüs istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Deprem nedeniyle patlayan su boruları nedeniyle birçok hanede su kesintisi yaşanmıştı.