Japonya’da yanan fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki bir fabrikada çıkan yangında kilometrelerce öteden gözüken dumanlar gökyüzüne yayıldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da facianın eşiğinden dönüldü. Sumida semtindeki bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Tokyo İtfaiye Departmanı’ndan edinilen bilgiye göre, sıvı sabun ve kozmetik ürünler üreten fabrikada yerel saatle 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin yerleşim yeri olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, 57 itfaiye aracı ve onlarca personel alevlere müdahale etti. Dumanlar kilometrelerce öteden dahi görülürken, yangın sırasında fabrikada bulunan 13 kişiden 1’inin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan alevlere teslim olan fabrika yakınında bulunan evlerin de alevlerin yayılma riski ve yoğun duman nedeniyle tahliye edildiği açıklandı. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.