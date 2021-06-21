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Japonya’da şişme bebek, polisleri harekete geçirdi

Japonya’da denize atılan bir şişme bebeği gerçek sanan balıkçılar, polisi harekete geçirdi. Yapılan kurtarma operasyonunun ardından gerçeğin anlaşılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Asayiş 21.06.2021, 09:52
Japonya’da şişme bebek, polisleri harekete geçirdi

Japonya’da denize atılan bir şişme bebeği gerçek sanan balıkçılar, polisi harekete geçirdi. Yapılan kurtarma operasyonunun ardından gerçeğin anlaşılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Japonya’nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe şehrinde şişme bebek paniği yaşandı. Sahilde avlanan balıkçıların denizde cansız bir insan bedeni olduğu yönündeki ihbarını alan polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, balık adamlar kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Çevredekilerin endişe ile izlediği kurtarma operasyonunun ardından ise herkes rahat bir nefes aldı. Karaya çıkarılan insan bedeninin bir ceset değil, denize atılan bir şişme bebek olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.
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