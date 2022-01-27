Japonya’da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Japonya’nın Chiba eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirler arası bir otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 12 aracın karıştığı kazada 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya’da başkent Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde etkili olan yoğun sis zincirleme trafik kazasına neden oldu. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle Kisarazu’daki şehirler arası bir otoyolda 12 araç birbirine girdi. Yerel saatle 08.05’de meydana gelen zincirleme kazada 5’i hafif 19 kişinin yaralandığı açıklanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgedeki trafik akışında kısa süreli aksama yaşandığı bildirilirken, kazada sis dışında bir unsurun etkili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.