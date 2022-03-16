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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin’in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.
- Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Asayiş 16.03.2022, 18:09
Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.