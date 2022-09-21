Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı

Japonya’nın Matsumaya şehrindeki bir limandan 45 kişiyle ayrılmaya çalışan feribot, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek dalgakırana çarptı. Yaralanan 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Japonya’da öğle saatlerinde Matsuyama şehrinde bulunan Oura limanından ayrılmaya çalışan bir feribot, şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek dalgakırana çarptı. Matsuyama Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, kaza yapan feribotta 45 kişinin seyahat ettiği, çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan 1 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Feribotta herhangi bir yakıt sızıntısı meydana gelmediği öğrenilirken, geminin su almadığı aktarıldı.

765 tonluk feribot kazadan yaklaşık 2 saat sonra römorkörlerle güvenli bir bölgeye çekilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.