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Japonya’da kılıçlı saldırı

Japonya’da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Asayiş 02.08.2022, 12:14
Japonya’da kılıçlı saldırı

Japonya’da yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karıştı.

Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinde kimliği bilinmeyen bir saldırgan, yolda yürüyen bir adama kılıçla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından adam yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yetkililer saldırıya uğrayan adamın kafasından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis, ikilinin arasında herhangi bir husumet olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını söyledi.

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