Japonya’da kent merkezine inen domuz, 6 kişiyi yaraladı

Japonya’nın Komatsushima şehrinde kent merkezine inen bir yaban domuzu 6 kişiyi yaraladı. Polis, domuzu yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Japonya’nın Tokushima eyaletindeki Komatsushima şehrinde yaban domuzu dehşeti yaşandı. Sabah 07.00 sıralarında kent merkezinde görülen bir domuz, ikisi ilkokul öğrencisi olmak üzere 6 kişiyi yaraladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çevrede bulunan kent sakinlerine saldıran domuz, sonrasında ise yakındaki bir alışveriş merkezinin çatı otoparkına kaçtı. Müdahale etmeye çalışan polislerin arabasına çarparak kayıplara karışan domuzu yakalamak üzere başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yerel otoriteler bölge sakinlerine dikkatli olma tavsiyesinde bulunurken, görenlerin domuzu ürkütmemesi ve yetkililere haber vermesi çağrısında bulunuldu.