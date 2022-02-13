Japonya’da kaybolan savaş uçağındaki pilotun cesedi bulundu

Japonya’da radardan kaybolan F-15 savaş uçağındaki pilotlardan birinin cesedine ulaşıldı.

Japonya’da geçen ay radardan çıkarak kaybolan F-15 savaş uçağında bulunan 2 pilottan birinin cesedi Japon Denizi’nde bulundu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotun cesedine Ishikawa eyaletine ve kaza mahalline yakın bir alanda ulaşıldı. Aynı bölgede, savaş uçağından bazı parçalar da bulundu.

Kayıp pilot için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Japon F-15 savaş uçağı, 31 Ocak’ta Ishikawa eyaletindeki bir hava üssünden havalandıktan kısa bir süre sonra Japonya Denizi üzerinde radardan kaybolmuştu.