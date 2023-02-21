Japonya’da gizemli küre alarmı

Japonya’nın Shizuoka eyaletine bağlı Hamamatsu şehrindeki sahilde bulunan gizemli metal küre yetkilileri alarma geçirdi.

Japonya’nın Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehri sahilinde gizemli metal bir küre bulundu. Yetkililere alarma geçiren olayda, yaklaşık 1.5 metre çapındaki kürenin sahilde görüldüğü ihbarını alan emniyet güçleri, mayın şüphesi ile bölgeye bomba imha ekibi sevk etti. Yapılan teknik incelemede, metal kürenin içinin boş olduğu ve patlama riski taşımadığı belirlenirken, cismin ne olduğunu ve bölgeye nasıl ulaştığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.