Japonya’da 2 noktada çığ felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan 2 farklı dağda meydana gelen çığ felaketlerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan Yotei Dağı ve Pekerebetsu Dağı’nda çığ meydana geldi. Dün yerel saatle 11.30 sıralarında Makkari köyü yakınlarındaki Yotei Dağı’nda kayak yapan gruptan 1 kişinin kaybolduğu ihbarını alan polis, arama çalışması başlattı. Çok geçmeden kar altında kalmış bir kişiye ulaşan ekipler, bölgede çığ meydana geldiğini tespit etti. Özel bir şirket çalışanı olan 35 yaşındaki amatör kayakçı Fujishima Hiroyouki ise kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Kayıp dağcıdan iz yok

Dün öğleden sonra Hokkaido eyaletindeki Shimizu kasabası yakınında bulunan Pekerebetsu Dağı’nda kayak yapan bir grubun, yakınlarındaki bir bölgeye çığ düştüğü ihbarında bulunduğu açıklandı. Çığ esnasında 60’lı yaşlardaki bir erkeğin kayak yaptığı tespit edilirken, arana çalışmalarında kayıp şahsa dair bir ize rastlanamadı. Bölgedeki çalışmaların bugün de sürdüğü kaydedildi.

Japonya’daki Yotei Dağı’nda kayak yapmaya giden 10 kişilik bir grubun üzerine geçtiğimiz Ocak ayında çığ düşmüş, 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi kurtulmuştu. Yetkililer, bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının çığ riskini artırdığı uyarısında bulunmuştu.