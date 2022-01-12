Japonya’da 2 aylık bebeği eksi 18 derecedeki dondurucuya kapatan baba tutuklandı

Japonya’da bir baba, 2 aylık bebeğini eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Japonya’da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İki aylık bebeği eksi 18 derecede çalışan dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı. Otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi. Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından şüphelinin evinde yapılan aramada ise şoke eden bulgulara ulaşıldı. Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

İnkar etti

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka’nın, “Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi.

Sosyal güvenlik yetkilileri talihsiz bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.