Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapadılar

İzmir’in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen depoda kumar oynayanlar, karşılarında jandarmayı görünce ışıkları kapattılar. Ekipler tarafından yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 78 kişiye idari işlem uygulanırken, depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde A.K. isimli bir şahsa ait depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda karşılarında jandarma ekiplerini gören depo sahibi, ışıkları kapatarak ekiplerden gizlenmeye çalıştı. Düzenlenen operasyonda 78 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yakalanan kişilere toplamda 141 bin 882 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kumar oynanan depo mühürlenirken, şüpheli A.K. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.