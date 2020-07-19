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Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı
G.K. TUTUKLANDI.
Asayiş 19.07.2020, 20:13
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına tüfekle ateş eden zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saldırı sonrası polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu ormanlık alanda yakalanan 28 yaşındaki G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının olay esnasında alkollü olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen G.K., bina tüfekle 12 el ateş ederek kaçmış, daha sonra güvenlik yakalanmıştı.
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