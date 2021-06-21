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Jandarmaya hakaret eden şahıs tutuklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motorlu Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde aşırı alkollü araç kullanan bir şahıs, jandarma ekiplerine de hakaret edince çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 21.06.2021, 21:57
Jandarmaya hakaret eden şahıs tutuklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motorlu Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde aşırı alkollü araç kullanan bir şahıs, jandarma ekiplerine de hakaret edince çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’de Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motorlu Trafik Timleri ekipleri tarafından alkol denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan bir araç sürücüsü A.C.D. jandarma ekiplerine güçlük çıkardı. Jandarma ekiplerine de hakaretlerde bulunmaya başlayan A.C.D. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uygulamada 7 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Uygulamaların düzenli olarak devam edeceği bilgisi alındı.
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