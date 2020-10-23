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Jandarmanın yakaladığı uyuşturucu şüphelisi gazetecileri görünce yüzünü kapattı

JANDARMA EKİPLERİNCE SİDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA SATIŞA HAZIR VAZİYETTE UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.

Asayiş 23.10.2020, 15:07
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Jandarmanın yakaladığı uyuşturucu şüphelisi gazetecileri görünce yüzünü kapattı

Manavgat Side’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan şüpheli tutuklandı. Muhammet T. isimli şüpheli adliye çıkışında çekim yapan basın mensuplarını görünce yüzünü mahkeme kararının bulunduğu dosya ile kapattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Timi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muhammet T. isimli şahsın uyuşturucu sattığı belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda Muhammet T. isimli şahsın Side Mahallesi’nde ikamet ettiği evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketler halinde 40 gram kristal olarak adlandırılan metamfetamin, 10 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri bornozunun içerisine sakladığı belirlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Muhammet T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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