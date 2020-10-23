Jandarmanın yakaladığı uyuşturucu şüphelisi gazetecileri görünce yüzünü kapattı
JANDARMA EKİPLERİNCE SİDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA SATIŞA HAZIR VAZİYETTE UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.
Manavgat Side’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan şüpheli tutuklandı. Muhammet T. isimli şüpheli adliye çıkışında çekim yapan basın mensuplarını görünce yüzünü mahkeme kararının bulunduğu dosya ile kapattı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Timi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muhammet T. isimli şahsın uyuşturucu sattığı belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda Muhammet T. isimli şahsın Side Mahallesi’nde ikamet ettiği evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketler halinde 40 gram kristal olarak adlandırılan metamfetamin, 10 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri bornozunun içerisine sakladığı belirlendi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Muhammet T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3