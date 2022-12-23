Jandarmanın yakaladığı hırsızlık şüphelisi 18 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından 41 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 46 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 Aralık ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 28 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı, 4 evden hırsızlık olayı, 3 kişilere karşı mala zarar verme olayı, 2 işyerinden hırsızlık olayı, 1 otodan hırsızlık olayı, 1 baz istasyonundan hırsızlık olayı, 1 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı ve 1 motosiklet hırsızlığı olayı olmak üzere toplam 41 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan operasyonlarda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

46 şüpheliden 18’i tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.