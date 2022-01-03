Jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli illerdeki uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ile beraber 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Hakkari, Diyarbakır, Antalya ve Aydın İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 5 gün içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 272 kilogram toz esrar, 103 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin, 10 kilogram skunk ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirilerek 18 şüpheli yakalanmıştır.”