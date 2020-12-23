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Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yük taşıyan araçlar, emniyet kemeri ve traktör ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. 249 aracın kontrol edildiği denetimde 30 araç sürücüsü hakkında 25 bin 246 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi.
Asayiş 23.12.2020, 16:12
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