Jandarmanın takibi, kenevir yetiştirenleri ele verdi

Manisa’nın Kula ilçesinde yasadışı uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye düzenlediği baskında dere ve çalılık alan içerisinde gizlenmiş ve dereden su çeken bir adet su motoru tespit edip, çevrede yaptığı araştırmada gözetleme yapan bir kişi ile, olay yerinde motosikletle kaçmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Koşarak kaçmaya çalışan bir kişi gözden kaybolurken, bölgede yapılan aramada birbirine yakın 6 farklı noktada etrafı çalılar ile gizlenmiş alanlarda toplam 590 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı, kaçan bir şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyazı Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği duyumunu aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gökçeören Karakol Komutanlığı ekiplerince bölgeye yapılan baskında, dere ve çalılık alan içerisinde gizlenmiş ve dereden su çeken bir adet su motorunun olduğu tespit edildi. Su motorunun çalışmasına müteakip bölgede yapılan incelemede, D.D.(46) isimli şahsın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, M.Ç.(34) isimli şahsın motosikletiyle bahse konu bölgeden uzaklaşma çabasında olduğu, E.Ö.(56) isimli şahsın da olay yerine 100 metre mesafede gözetleme yaptığı tespit edildi. Koşarak bölgeden kaçan D.D.(46) isimli şüpheli gözden kaybolurken, diğer iki şüpheli ise jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Derede su çeken su motorunun incelenmesinin ardından, su motoruna bağlı yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan su hortumu takip edildiğinde birbirine yakın 6 farklı noktada etrafı çalılar ile gizlenmiş alanlarda, boyları yaklaşık 1 metre 80 santimetre ile 2 metre 50 santimetre arasında değişen toplamda 590 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden 6 adet numune alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerine teslim edilirken, 584 adet kenevir İlçe Tarım Müdürlüğü nezaretinde imha edildi.

Öte yandan, kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli M.Ç.(34), avukat huzurunda verdiği ifadede suçunu itiraf etti. M.Ç.’nin itirafı üzerine şüpheli M.Ç. ve E.Ö.’nün adreslerinde arama talebinde bulunulurken, firari şüpheli D.D.’yi arama çalışmaları da sürüyor.

Jandarma’nın konu ile ilgili çalışmaları da sürüyor.