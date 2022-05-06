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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
Ali Koç: "Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Jandarmanın sanal devriyesinde 269 internet sitesine erişim engeli
Jandarmanın sanal devriyesinde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlandı.
Asayiş 06.05.2022, 13:27
Jandarmanın sanal devriyesinde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 ile 30 Nisan tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2230 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma gerçekleştirildi.
Yasadışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 260 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, “Oltalama/Phishing” metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 9 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı.