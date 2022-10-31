Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Aksaray’da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile birlikte 1 adet tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgilere ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, ikameti ve ikamet sahibini takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ikamet sahibi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.