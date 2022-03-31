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Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Jandarma birimleri tarafından farklı illerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Asayiş 31.03.2022, 17:25
Jandarma birimleri tarafından farklı illerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Ankara, Düzce, Kastamonu ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 adet tabanca, 5 kilo 500 gram eroin, 2 kilo metamfetamin, 3 kilo 500 gram skunk ve 707 gram kubar esrar ele geçirildi.