banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”

Jandarmanın dronla tespit ettiği 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 29.05.2022, 22:03
Jandarmanın dronla tespit ettiği 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi kırsalında 29 Mayıs 2022 günü saat 13.00 sıralarında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen dron destekli arama tarama faaliyeti esnasında ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi" denildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu