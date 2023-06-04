Jandarmanın dikkati yavru köpeği ölümden kurtardı

Adıyaman’da, foseptik çukuruna düşen yavru köpek, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir binanın yakınlarında bulunan lağım kuyusundan seslerin geldiğini fark etti. Kuyu yanına yaklaşan jandarma ekipleri tuttukları el feneri ışıklarıyla kuyuda yavru bir köpeğin çırpındığını anladı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yavru köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler tarafından yıkanıp temizlendikten sonra karnı doyurulan köpek serbest bırakıldı. Üzeri depremden dolayı açılan lağım kuyusunda ve çevresinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeritleri çekilerek üstü kapatıldı.