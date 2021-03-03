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Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu

Mersin’de görev yapan ve jandarmanın ’can dostları’ olan narkotik, bomba arama, iz takip, kadavra, tütün ve mayın arama köpekleri, 2020 yılında da suçluların korkulu rüyası oldu. Görevlerde kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla suç unsurlarını bulan köpekler, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar.

Asayiş 03.03.2021, 09:58
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Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu

Mersin’de görev yapan ve jandarmanın ’can dostları’ olan narkotik, bomba arama, iz takip, kadavra, tütün ve mayın arama köpekleri, 2020 yılında da suçluların korkulu rüyası oldu. Görevlerde kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla suç unsurlarını bulan köpekler, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM şube müdürlüklerinde görev yapan köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Narkotikte ’Fındık’, ’Çaylak’, ’Dünya’, bomba aramada ’Kapsül’ ile ’Taviz’, tütünde ’Tonik’, kadavrada ’Sarı’, iz takipte ’Hera’ ve mayında ’Herkül’, 2020 yılındaki operasyonlarda da başarılı çalışmalar yaparak jandarmanın eli-ayağı oldu. Özellikle narkotik köpekleri, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları 522 operasyonda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmazken, jandarmanın en büyük destekçisi ’can dostlarımız’ dedikleri, narkotik dedektör köpekleri oldu. Görev köpekleri, jandarma ekiplerince düzenlenen ve 45 kilo 690 gram esrar, 7 kilo 33 gram toz esrar, 152 gram skunk, 58 gram bonzai, 849 adet ecstacy, 2 bin 1 adet captagon, 17 gram metamfetamin, 52 gram eroin ve 6 bin 70 adet sentetik hap ele geçirilen operasyonların büyük bölümünde yer alarak, insanın gözle göremediği, kokusunu alamadığı yerlerde uyuşturucuları buldu. Suçluların adeta korkulu rüyası olan görev köpekleri, 2020 yılında 352 yol kontrolü, 149 ev, 4 arazi ve 17 umuma açık yerde de arama faaliyetine katıldı.

"Köpeklerimiz yapmış olduğumuz bütün görevlerde bizlerin en büyük yardımcılarıdır"

Bomba arama köpek sorumlusu Uzman Jandarma Alaaddin Şınay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır köpeği ’Kapsül’ ile birlikte Mersin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığını söyledi. Komutanlık bünyesinde 3 narkotik, 2 bomba, 1 tütün, 1 kadavra, 1 iz takip, 1 mayın olmak üzere 9 görev köpeği bulunduğunu belirten Şınay, “Köpeklerimiz her gün günlük eğitim programı dahilinde eğitim alıyorlar. Köpeklerimizi daha çok suç konusu malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama noktalarındaki aramalarda, ayrıca yapılan diğer tüm aramalarda ve ihtiyaç duyulduğunda kayıp şahıs aramalarında kullanmaktayız. Bilindiği gibi köpekler, koku alma duyusu çok fazla olan canlılardır. Onun için köpeklerimiz yapmış olduğumuz bütün görevlerde bizlerin en büyük yardımcılarıdır" dedi.

"Köpeklerle aramızda dostluk benzeri bir bağ oluşmaktadır"

Köpeklerle geçirdikleri bir günden de bahseden Şınay, "Mesai başlangıcında köpek kullanıcısı olarak arkadaşlarımız arasından nöbetçi olan personelden köpeğimiz hakkında bilgi aldıktan sonra, kendimiz gözlem yoluyla köpeğimizin herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığına bakarız. Daha sonra her köpek kullanıcı kendi köpeğine branşı doğrultusundaki eğitim programına göre eğitimlerini yaptırmaktadır. Aksi takdirde her canlıda olduğu gibi köpeklerde de bildiklerini unutma eğilimi olabilmektedir. Kapsül, benim ikinci köpeğim. Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Daha önce kardeşi Kartuş ile beraber çalışıyorduk. Gözlerindeki sağlık problemi nedeniyle onu sistemden çıkardık. Başka bir birlikte temiz ve güvenli bir ortamda hayatını devam ettirmektedir. Kapsül ile birlikte eski birliğimden ayrılmadan önce kardeşi Kartuş’u ziyaret ettik. Memnuniyeti gözlerinden okunmaktaydı. Fırsat buldukça bakıcısı aracılığı ile görüntülü görüşme yaparız. Anlatmak istediğim bu canlılarla zaman içerisinde aramızda dostluk benzeri bir bağ oluşmaktadır" diye konuştu.

"Eğitimlerimiz koşullu şartlanma temeline dayanmaktadır"

Narkotik köpek sorumlusu Uzman Jandarma İbrahim Akdağ ise köpeğiyle birlikte planlı arama faaliyetlerinin yanı sıra plansız olarak aniden gelişen ilgili birliğin talebi ile her türlü aramalara katıldıklarını söyledi. Bugüne kadar çok fazla miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini belirten Akdağ, "Köpeğimizle çalışmaya başladığımız günden itibaren eğitimlerimize başlıyoruz. Eğitimlerimiz koşullu şartlanma temeline dayanmaktadır. İstediğimiz başarıyı sergileyen köpeğe ödül vermek suretiyle isteklerimiz doğrultusunda yönlendirmekteyiz. Özet olarak köpeklerin üstün koku alma özelliklerinden azami derecede faydalandığımızı söyleyebiliriz. Biz bu canlılarla henüz yavru iken birlikte vakit geçirmeye başlıyoruz. Doğal olarak aramızda bir bağ oluşuyoruz ve birbirimize alışıyoruz. Zaman içerisinde her başarı sonrası elde ettiği ödül ile köpeklerimiz bize daha sadık oluyor. Onların her başarısı da bizi sevindiriyor. Bu sarmal devam edip gidiyor" ifadelerini kullandı.
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