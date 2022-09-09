Jandarmanın baskın düzenlediği evden çıkanlar şoke etti: Çok sayıda silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 60 adet silah ve çok sayıda tarihi eserde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki E.T. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları E.T.’ye ait eve operasyon düzenledi.

Evinden çıkanlar şoke etti

Düzenlenen operasyonda E.T.’ye ait tarlada ve evinde arama yapan jandarma ekipleri, 349 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 5 adet kubar esrar katkılı sigara, 50 litre kenevir yağı, 3 kilogram kenevir tohumu, 15 litre etil alkol, özel olarak hazırlanan bir raf içerisine 46 adet toplu tabanca, 14 adet av tüfeği, 7 adet sikke, 15 adet kılıç ve kama, 107 adet çeşitli ebatlarda tarihi obje, 1 adet dedektör ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince E.T., gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından E.T.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.