Jandarmanın arama yaptığı evden cephanelik çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tabancalar ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında A.D. silah kaçakçılığı, ticareti ve imalatı suçlarından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda da 22 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 6,35 mm tabanca, 64 adet şarjör, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 18 adet 7,62 mm fişek, 4 adet 5,56 mm fişek, 9 adet kuru sıkı fişek, 40 adet 9 mm çekirdek, 32 adet 7,62 mm çekirdek, 3 adet 5,56 mm çekirdek, 10 adet tabanca kapak takımı ile 150 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.