Jandarman kurtarma tatbikatı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri nefes kesen kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timleri kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ kayak merkezinde bulunan Cennetkaya, Tutyeli, Kuşaklıkaya, Maden pistlerinde kış sezonunda telesiyejlerde ihtimal üzerine mahsur kalma olaylarına müdahaleye yönelik (12) Jandarma Arama Kurtarma personeli ile nefes kesen kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.