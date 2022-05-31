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Jandarmadan zeytin bahçesine kenevir operasyonu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zeytin bahçesi içerisinde 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 31.05.2022, 10:00
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zeytin bahçesi içerisinde 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T isimli şahsın evinin yanında bulanan Zeytin bahçesi içerisinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından R.T isimli şahsa ait evde ve zeytin bahçesi içerisinde yapılan aramada; 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek şüpheliler R.T ve oğlu Y.T isimli şahısların kan, kıl örnekleri alınarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.