Jandarmadan zehir tacirlerine ’Beyaz Kelebek’ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya’da jandarma ekiplerinin okul, yurt, hastane ve sahil kısmında zehir tacirliği yapan torbacılara yönelik düzenlediği ‘Beyaz Kelebek’ adlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Okul, hastane, öğrenci yurdu ve sahil kısmında zehir tacirliği yapan şüphelileri jandarma ekipleri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 17 zehir tacirine ait 20 adrese eş zamanlı ‘Beyaz Kelebek’ isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 263 adet uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet av fişeği ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.