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Jandarmadan zehir tacirine sosyal medya takibi

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu madde sokan yabancı uyruklu şahıs, Jandarma ekipleri tarafından sosyal medya takibi ile kimliği belirlenerek yakalandı. Şahsın evinden 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evininin her odasını depolama anı olarak kullanan şahıs tutuklandı.

Jandarmadan zehir tacirine sosyal medya takibi

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu madde sokan yabancı uyruklu şahıs, Jandarma ekipleri tarafından sosyal medya takibi ile kimliği belirlenerek yakalandı. Şahsın evinden 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evininin her odasını depolama anı olarak kullanan şahıs tutuklandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 12:18
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Jandarmadan zehir tacirine sosyal medya takibi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Hasan kod adlı yabancı uyruklu bir şahsın, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye soktuğu uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışma başlatan ekipler, sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Araştırma neticesinde; şüphelinin gerçek adının (S.B.) olduğu ve müşteri bulmak için kafeteryalarda dolaştığı tespit edildi.

Jandarma özel narkotik ekibi oluşturdu
Sosyal medya üzerinden fotoğraflarına ulaşan Jandarma ekipleri; şüphelinin takibi için özel narkotik ekibi oluşturdu. Oluşturulan ekip, yaklaşık 1 hafta boyunca kafeteryalarda gece gündüz şüphelinin izini sürdü. Şüphelinin tespit edilmesinin ardından yakın takibe başlayan ekip, şüphelinin uyuşturucu maddeleri depoladığı ikamet adresini belirledi. Zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

28 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Şahsın evinin her odasında kendisine ayrı bir depolama alanı oluşturduğu görüldü. Özellikle salonda televizyon ünitesi, yatak odasında baza altı, gardrop ve çekmece içleri ile birlikte çeşit çeşit çantalar, uyuşturucu madde ve nakit para saklamak için ayrılmış.
Yapılan aramalarda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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