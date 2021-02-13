Jandarmadan yuşturucu tacirlerine suç üstü: 4 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Çerkeş ilçesinde yapılan operasyonda Y.B, A.Ç, A.B. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 100 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.