Jandarmadan yüksek teknoloji ile kurulmuş uyuşturucu serasına baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemine sahip adeta bir seraya dönüştürülen 3 depo ve işyerinde 720 kök mariuhana bitkisi ve satışa hazır 128 kilogram mariuhana ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Ş.K. ve F.E. isimli şahısların Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. İş yerini takibe alan jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin aynı zamanda farklı malzemeleri üç adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.

Depoyu adeta uyuşturucu serasına çevirmişler

Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler ışığında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanılarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 720 kök 1.50 cm boylarında mariuhana bitkisi, satışa hazır 128 kilogram mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi. Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.