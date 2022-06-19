banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Jandarmadan yasadışı bahis, kumar, ve oyun makineleri uygulaması

Antalya’da jandarma tarafından yapılan yasadışı bahis, kumar, tomala ve oyun makineleri uygulamasında 623 işleri denetlendi, aranan 7 kişi yakalandı.

Asayiş 19.06.2022, 13:41
Jandarmadan yasadışı bahis, kumar, ve oyun makineleri uygulaması

Antalya’da jandarma tarafından yapılan yasadışı bahis, kumar, tomala ve oyun makineleri uygulamasında 623 işleri denetlendi, aranan 7 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinalarının denetimi yapıldı. Toplam 479 personelin katıldığı denetimlerde 623 işyeri denetlendi. Uygulama neticesinde 11 bin 468 kişi sorgulanırken 7 aranan şahıs yakalandı. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Muhalefet suçundan ise 1 Afganistan uyruklu şahsa Geçici Koruma Kimlik Belgesinde belirtilen ikamet ettiği ile gitmesi tebliğ edildi.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu