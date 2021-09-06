Jandarmadan yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere operasyon

İzmir’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 185 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar yürüttü. Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 172 adet yasa dışı bahis ile 13 adet müstehcen içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/URL adresini tespit eden ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.

Bilgi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların olduğu toplam 185 siteye idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verildi.