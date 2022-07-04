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Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine makaron ve yarım tondan fazla tütün ele geçirildi.

Asayiş 04.07.2022, 14:46
Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine makaron ve yarım tondan fazla tütün ele geçirildi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri depoya operasyon düzenledi. V.Y.’ye ait olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalarda faturası olmayan 8 bin 290 adet makaron ve 620 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan V.Y.’ye 237 bin 121 lira idari para cezası uygulandı.

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